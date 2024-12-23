وفد قطري يبحث مع الإدارة السورية الجديدة تأهيل المطارات وتسهيل تسيير الرحلات الدولية

قالت قناة «الجزيرة»، مساء الاثنين، إن وفدًا قطريًا مختصًا يبحث مع الإدارة السورية الجديدة تأهيل المطارات، وتسهيل تسيير الرحلات الدولية.

ونقلت القناة عن مصادر – لم تسمها – قولها إن «وفد الخطوط الجوية القطرية ناقش سبل تطوير أجهزة الملاحة الأرضية في المطار وأبراج المراقبة الجوية».

وأشارت إلى أن «الوفد القطري بحث دعم الدوحة لتأمين مطار دمشق الدولي وتدريب الكوادر الفنية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، وصول أول وفد قطري رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى دمشق، وذلك بعد قطيعة مع النظام السابق استمرت نحو 13 عاماً، بسبب محاولاته الوحشية لقمع ثورة الشعب السوري الشقيق ونضاله الملهم من أجل العدالة والحرية والتنمية والازدهار.

وقالت في بيان، اليوم الاثنين، إن «هذه الزيارة تعد تأكيداً جديداً على متانة العلاقات الأخوية الوثيقة بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية الشقيقة، وحرص قطر التام على استمرار مساندتها ودعمها للشعب السوري الشقيق؛ من أجل النهوض بسوريا والمحافظة على سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها».