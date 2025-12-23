ارتفاع حصيلة قتلى أحدث حادث إطلاق نار في حانة بجنوب أفريقيا إلى 10 أشخاص

ارتفعت حصيلة القتلى في أحدث حادثة إطلاق نار جماعي في حانة بجنوب أفريقيا إلى 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فيما قالت الشرطة إنها تعرفت على هوية اثنين من المشتبه بهم المحتملين.

ولقي 3 نساء وسبعة رجال مصرعهم في هجوم صباح أمس الأول الأحد، في بلدة بيكرسدال، الواقعة على بعد 46 كيلومترا (28 ميلا) غرب جوهانسبرج، فيما لا يزال 9 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى.

وقال المتحدث باسم شرطة مقاطعة جاوتينج، الكولونيل مافيلا ماسوندو، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إنه سيتم توجيه تهمة الاحتيال وإدارة منفذ بيع خمور غير مرخص إلى مالك الحانة. وقد صادرت السلطات جميع المشروبات الكحولية الموجودة في الحانة.

وصرح الميجور جنرال فريد كيكانا، المفوض الإقليمي بالإنابة في مقاطعة جاوتينج، للصحفيين بأنه تم التعرف على هوية شخصين آخرين كمشتبه بهما محتملين في حادثة إطلاق النار بناء على بلاغات قدمها سكان المنطقة للشرطة.

ويعد هذا ثاني حادث إطلاق نار جماعي خلال ثلاثة أسابيع في حانة محلية.

وتعد جنوب أفريقيا من الدول التي تسجل أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 26 ألف حالة خلال عام 2024، بمعدل يومي يتجاوز 70 جريمة.