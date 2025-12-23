إطلاق أول صاروخ فضائي تجاري لشركة إينوسبيس الكورية الجنوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تم إطلاق صاروخ "هانبيت-نانو"، وهو أول صاروخ مداري تجاري لكوريا الجنوبية، من موقع إطلاق في البرازيل اليوم الثلاثاء (بتوقيت كوريا)، ولكن تم رصد ألسنة اللهب بعد وقت قصير من الإطلاق.

وانطلق الصاروخ من مركز ألكانتارا الفضائي في الساعة 1013 مساء يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن شركة "إينوسبيس" الكورية الجنوبية الناشئة في مجال الفضاء.

ولوحظت ألسنة اللهب مباشرة بعد الإقلاع، على الرغم من أن الشركة لم تقدم مزيدا من التفاصيل حول سبب المشكلة أو مدى خطورتها.

وقامت الشركة ببث عملية الإطلاق مباشرة على اليوتيوب، لكنها أوقفت البث بعد نحو دقيقة واحدة من الإقلاع.

ويحمل الصاروخ الفضائي حمولات، من بينها خمسة أقمار اصطناعية، وسيضعها في مدار منخفض على ارتفاع 300 كيلومتر.

وفي حال نجاح الإطلاق، ستصبح "إينوسبيس" أول شركة كورية جنوبية خاصة تضع قمرا اصطناعيا تابعا لأحد العملاء في المدار.

ويستخدم الصاروخ ذو المرحلتين محركا هجينا بقوة دفع 25 طنا لتشغيل المرحلة الأولى، بينما تعمل المرحلة الثانية بمحرك يعمل بالميثان السائل والأكسجين.

وتم تأجيل الإطلاق ثلاث مرات منذ الموعد الأصلي الذي حددته الشركة في 22 نوفمبر.