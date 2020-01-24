جبلاية قرود جديدة لحديقة حيوان ألمانية أتت عليها النار في احتفال رأس السنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم حديقة الحيوان بمدينة كريفيلد الألمانية البدء في بناء جبلاية القرود بها، بعد أن تعرضت لحريق مدمر في احتفال ليلة رأس السنة الماضي.

وقالت متحدثة باسم الحديقة اليوم الجمعة: "نعتزم أن تتم زيارات رواد الحدائق التي تتميز بجبلاية قرود مبدعة ومتميزة أيضا خلال العام الجاري."

كانت جبلاية القرود بحديقة كريفيلد احترقت ليلة رأس السنة الماضية ونفق ثمانية من تلك القرود.

وقرر مجلس الإشراف على الحديقة يوم الأربعاء الماضي إنشاء المبنى الجديد للجبلاية.

وأوضحت إدارة الحديقة أنه ستنقضي عدة أعوام حتى الانتهاء مما يسمى مركز حماية أنواع القردة (منتزه القرود) حيث سيبنى على أساس جديد تماما.

وتبلغ تكاليف البناء عشرات الملايين من اليورو.

تلقت الحديقة منذ اشتعال الحريق فيها ليلة رأس السنة حوالي 20 ألف تبرع.

وأعلنت جمعية أصدقاء حدائق الحيوان التي تدير الحديقة بالتعاون مع المدينة أن هذه التبرعات ستمثل أساسا أوليا لتمويل المبنى الجديد.

وسوف يعلن المبلغ الإجمالي في وقت لاحق خلال اجتماع تضامني أمام مجلس المدينة.