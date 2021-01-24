الزراعة: تطوير البنية التحتية للبحيرات ضمن خطة التوسع الحيواني

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم تطوير البحيرات بعد تعرضها لكثير من التعديات، مثل بحيرة المنزلة، لافتًا إلى إزالة التعديات كافة، إلى جانب إنشاء محطات لعمل معالجة ثنائية وثلاثية للمياه.

وأضاف «القرش» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن التطوير شمل البنية التحتية للبحيرات، عن طريق إزالة النباتات والأعشاب التي تنمو داخلها، مما يتيح فرصة أفضل لممارسة عملية الصيد.

وأكد أن الاهتمام بجودة الإنتاج هو الهدف الرئيسي للدولة المصرية، والذي ظهر بشكل واضح في الإنتاج السمكي من خلال إنشاء محطات معالجة للمياه، وتحويل المزارع المفتوحة إلى مغلقة، مضيفًا إلى أن زيادة إنتاج المفرخات سيساعد في عملية التوسع، سواء في المشاريع الحكومية أو الخاصة.