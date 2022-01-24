الانتخابات الرئاسية الإيطالية تنطلق اليوم

يبدأ المشرعون في إيطاليا اليوم الاثنين انتخاب رئيس جديد للبلاد، ليخلف الرئيس الحالي سيرجيو ماتاريلا.

ومن المقرر أن يدلي نحو 1009 نواب من مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) وكذلك ممثلون عن المناطق والأقاليم المتمتعة بحكم ذاتي بأصواتهم ابتداء من الساعة الثالثة من بعد الظهر (1400 بتوقيت جرينتش).

وعادة لا يكون هناك مرشحون رسميون في السباق، إلا أنه لطالما اعتُبر رئيس الوزراء الحالي ماريو دراجي المرشح الأوفر حظا لشغل أعلى منصب في الدولة.

ونظرا لأنه لا يمكنه تولي المنصبين، فقد استمرت مفاوضات لأسابيع في روما بشأن كيفية استمرار حكومته، التي تتضمن تمثيلا لكافة الأحزاب الرئيسية في البرلمان تقريبا.

وأعلن رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني أمس الأول السبت انسحابه من السباق.

وحتى يوم أمس لم تكن لا أحزاب اليمين ولا اليسار قد اتفقت على مرشح مشترك.

وهذا يجعل إمكانية التوصل إلى فائز في اليوم الأول من التصويت أمرا مستبعدا، حيث يستلزم فوز أي مرشح الحصول على أغلبية الثلثين، خلال أول ثلاث جولات من التصويت، وبعد ذلك تكون الأغلبية المطلقة كافية.

ولأنه لا يمكن إجراء إلا تصويت واحد في اليوم، فمن غير المتوقع إعلان فائز قبل يوم الخميس القادم.