كينيا وموريتانيا تتلقيان نحو 2 مليون جرعة جديدة من لقاحات كورونا

تلقت كينيا وموريتانيا ما يقرب من 2 مليون جرعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من الولايات المتحدة من خلال برنامج "كوفاكس" الذي يوزع اللقاحات على البلدان منخفضة الدخل.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الاثنين، أن كينيا التي يبلغ عدد سكانها قرابة 54 مليون نسمة حصلت على مليون و368 ألفًا و900 جرعة من شركة فايزر، بينما تلقت موريتانيا التي يبلغ عدد سكانها 4.65 مليون نسمة 100 ألف و620 جرعة من شركة فايزر، و504 آلاف جرعة من لقاح جونسون آند جونسون.

من جهته، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الشحنات غادرت الأسبوع الماضي ومن المقرر أن تصل اليوم.