فيتنام تخفف المزيد من القيود المفروضة على دخول الأجانب لأراضيها

لم يعد بعض الأجانب والفيتناميون الذين يعيشون في الخارج في حاجة لإذن مكتوب من السلطات الفيتنامية لدخول لبلاد، وذلك في الوقت الذي تخفف فيه البلاد تدريجيا القيود المفروضة على السفر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدارة الهجرة القول في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الأجانب والفيتناميين الذين لديهم تصاريح إقامة دائمة أو مؤقته وتأشيرات واستثناءات من التأشيرات يمكنهم دخول فيتنام بدون موافقة السلطات الحكومية أو الخضوع لإجراءات أخرى.

وبدأت شركات الطيران المحلية استئناف رحلاتها إلى اليابان وتايوان وسنغافورة وكمبيوديا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية ولاوس وتايلاند مطلع هذا الشهر.

وتعتزم الخطوط الجوية الفيتنامية استئناف الرحلات إلى روسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا قبل الأول من فبراير المقبل.