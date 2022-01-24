مصرع 3 وإصابة 4 آخرين في تصادم ميكروباص بملاكي في إسنا بالأقصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 أخرون، منذ قليل، إثر تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص تحمل رقم "ص.ق.ى - 8348"، مع سيارة ملاكي تحمل رقم "ص.ق.س- 4125"، وذلك لدى سيرهم على طريق قرية الدير بمركز إسنا.

وفور وقوع الحادث انتقل إلى مكان الحادث كلًا من عبد الرحيم طايع، نائب رئيس المدينة، وتبين من المعاينة مصرع كلًا من محمود وائل جلال، محمد فريد محمد، محمد مسعود أبو الحسن، أحمد محمد سعد.

وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا لتلقى العلاج اللازم، فيما نقلت جثامين المتوفيين إلى مشرحة المستشفى لاستخراج تصاريح الدفن قبل البدء في تسليمهم لذويهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.