نائب وزير السياحة: لا قرار بمنع النساء دون سن الـ40 من الإقامة في الفنادق بمفردهن

نفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، وجود قرار أو قانون يحد من إقامة أي شخص في الفندق السياحي، لافتة إلى أن إقامة السائحين والمترددين على الفنادق التابعة للوزارة لا تتطلب سوى تقديم الأوراق الثبوتية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أنه لا يوجد سن أو جنسية أو نوع أو قرار أو قانون أو شيء يحد من تلك الإقامة بالمرة، مؤكدة: «بل بالعكس نشجع السياحة بكل أنماطها وفئاتها».



وأشارت إلى أن الدعوى التي تطالب بالسماح للسيدات دون الـ40 سنة بالإقامة في الفنادق بمفردهن قد تكون تصرفًا فرديًا من أحد الفنادق غير تابعة للوزارة، مضيفة: «كل الفنادق التابعة للوزارة لا تستطيع أن تحجم عن تسكين أي من المترددين عليها والسائحين».



وتابعت: «الفنادق المسؤولة عنها الوزارة ولها سلطة عليها وتلقت أي شكوى بها وتتعرض لغلق إداري ويتم التحقيق مع العاملين فيها، هذا الأمر غير موجود بالمرة ولا أدري من أين جاءت المشكلة»، مشيرة إلى أن الفنادق غير التابعة للسياحة غير مصنفة بنجوم.



وقضت محكمة القضاء الإداري، مساء السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من كل من هاني سامي وصلاح بخيت المحاميان، لوقف تنفيذ وإلغاء التعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم من الذكور.