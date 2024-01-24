منتخب العراق يحقق رقما مميزا في كأس آسيا

سجل منتخب العراق بقيادة مدربه الإسباني خيسوس كاساس، رقمًا مميزًا بعد الفوز على نظيره الفيتنامي مساء اليوم الأربعاء، في بطولة كأس آسيا 2023.

وكان المنتخب العراقي قد فاز على نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.

وحقق المنتخب العراقي العلامة الكاملة بدور المجموعات في كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، بعد وصوله إلى النقطة التاسعة في البطولة المقامة حاليًا بقطر.

وفي سياق متصل، ستنطلق منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا يوم الأحد القادم، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.