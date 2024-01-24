 ستولتنبرج يدعو المجر إلى أن تحذو حذو تركيا في التصويت لصالح انضمام السويد للناتو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ستولتنبرج يدعو المجر إلى أن تحذو حذو تركيا في التصويت لصالح انضمام السويد للناتو

علم دولة السويد
علم دولة السويد
د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 3:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 3:04 ص

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج عن سعادته بموافقة البرلمان التركي على انضمام السويد المزمع للحلف، ودعا المجر إلى أن تحذو حذو تركيا.

وقال ستولتنبرج مساء الثلاثاء: "أرحب بتصويت الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا لصالح المصادقة على عضوية السويد في الناتو".

وأضاف: "أعول كذلك على إكمال المجر مصادقتها الوطنية بأسرغ وقت ممكن".

وقال ستولتنبرج: "جميع حلفاء الناتو وافقوا في فييلنيوس على دعوة السويد للانضمام إلى تحالفنا، والسويد أوفت بالتزاماتها. عضوية السويد ستجعل الناتو أقوى وجميعنا سنصبح أكثر أمنا".

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