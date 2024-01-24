ستولتنبرج يدعو المجر إلى أن تحذو حذو تركيا في التصويت لصالح انضمام السويد للناتو

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج عن سعادته بموافقة البرلمان التركي على انضمام السويد المزمع للحلف، ودعا المجر إلى أن تحذو حذو تركيا.
وقال ستولتنبرج مساء الثلاثاء: "أرحب بتصويت الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا لصالح المصادقة على عضوية السويد في الناتو".
وأضاف: "أعول كذلك على إكمال المجر مصادقتها الوطنية بأسرغ وقت ممكن".
وقال ستولتنبرج: "جميع حلفاء الناتو وافقوا في فييلنيوس على دعوة السويد للانضمام إلى تحالفنا، والسويد أوفت بالتزاماتها. عضوية السويد ستجعل الناتو أقوى وجميعنا سنصبح أكثر أمنا".