يقدم برنامج "مباشر من مصر" في السابعة مساء اليوم على الفضائية المصرية حلقة خاصة بمناسبة افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، يستضيف فيها على الهواء الكاتب والمفكر السياسي الدكتور وسيم السيسي الباحث في علم المصريات، وحديث عن أهم مؤلفاته وكتابته التي كشف فيها عن الكثير من التحديات والمؤامرات التي واجهت وتواجه الدولة المصرية من قبل بعض الدول الكبري ومخطط تقسيم الشرق الأوسط ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء وكيف كان المصري القديم مبدعا في كتابته وأعماله وأهم ما كشف عنه في تاريخ المصريين القدماء وأهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب كوجه حضاري للدولة المصرية.

كذلك يستضيف البرنامج الباحث الاقتصادي طه بيومي صاحب اول نظرية وكتاب عن الاقتصاد الجيني وإدارة الأعمال المفقودة وفيروسات الاقتصاد وإدارة البورصة الناجحة والكثير من المؤلفات الاقتصادية ولماذا وافقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية على طباعة بحثه وكتابه عن الاقتصاد الجيني في إصدار خاص ونشره بالمجلة العربية للإدارة بعد عرضه على لجنة مشكلة من خبراء الاقتصاد والمفكرين من أكثر من دولة عربية والذين أشادوا بهذا البحث وكيف تم تصنيف أعماله وكتابته على المستوي الدولي، كما يذيع البرنامج رسالة يومية عن فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

برنامج "مباشر من مصر" تقديم إيمان العقاد ومحمد الجندي، ويرأس تحريره علي عثمان، وبعده هشام الشريف وإخراج جيهان يحيى وضياء الأهل وشادي دحروج.