الاتحاد الإفريقي يستقر على إيقاف الركراكي 4 مباريات

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على إيقاف وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، على خلفية المشاجرة التي حدثت في نهاية مباراة أسود الأطلس أمام الكونغو الديمقراطية، في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

المغرب تعادل مع الكونغو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت المنتخبين الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة في البطولة.

ووفقًا لشبكة «بي إن سبورتس» فإن الاتحاد الإفريقي سيصدر إيقافاً في حق مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، لأربع مباريات اثنتان منها مع وقف التنفيذ.

وأضافت الشبكة أن عقوبة الركراكي تضمنت أيضًا غرامة مالية وذلك بعد أحداث المباراة بين المغرب والكونغو الديمقراطية.

ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 4 نقاط، فيما تأتي الكونغو في المركز الثاني برصيد نقطتين، قبل مواجهات الجولة الثالثة مساء اليوم، والتي تجمع المغرب مع زامبيا، والكونغو مع تنزانيا.