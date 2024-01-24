وزير خارجية إسرائيل: نخوض حالة حرب مستمرة حتى إطلاق سراح جميع الأسرى والقضاء على قدرات حماس

قال وزير الخارجية الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه سيجتمع في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، وفقا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن كاتس قوله: "ساشكره على الدعم البريطاني لإسرائيل، وسأوضح له أننا نخوض حربا مع حماس ومع محور الشر الإيراني".

وشدد: "نحن في حالة حرب.. ولن نتوقف حتى يتم إطلاق سراح جميع الأسرى ، وحتى نقضي على قدرات حماس العسكرية والحكومية".

وكانت حماس أفرجت عن 105 رهائن خلال هدنة استمرت أسبوعا في نهاية نوفمبر من العام الماضي. وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 240 من الأسرى الفلسطينيين من سجونها.

وربطت حماس سابقا أي إفراج إضافي عن الرهائن بإنهاء الحرب.

ووفقا لمصادر حكومية إسرائيلية، لا تزال حماس تحتجز حوالى 130 شخصا اختطفتهم من إسرائيل إلى غزة في 7 أكتوبر.