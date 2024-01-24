إندونيسيا ترفض معارضة نتنياهو إقامة دولة فلسطينية: يجب منح فسلطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة

رفضت إندونيسيا بشدة تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يعارض فيه إقامة دولة فلسطينية، بعد انتهاء الحرب.

وقالت وزيرة الشئون الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، إن "إندونيسيا ترفض بشدة هذا التصريح. هذا التصريح غير مقبول. هذا يؤكد هدف إسرائيل النهائي لمحو فلسطين من خارطة العالم"، حسب وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وفي حديثها في نقاش مفتوح لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، الذي عقد في نيويورك أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، شككت مارسودي في موقف مجلس الأمن الدولي، في رده على بيان نتنياهو.

وتساءلت الوزيرة "هل سيظل هذا المجلس صامتا، في وجه مثل هذه النية؟".

ودعت الوزيرة إلى وقف لإطلاق النار، حيث من شأن ذلك أن يوفر مساحة للتعامل مع الوضع الإنساني في غزة وبدء إعادة إعمار بعد الصراع، بالإضافة إلى تمكين استمرارية عملية حل الدولتين وذلك لتفادي حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وأكدت الوزيرة ضرورة منح فسلطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة على الفور.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نفى إبلاغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا يستبعد إقامة دولة فلسطينية.

جاء ذلك في بيان نادر نشره مكتب نتنياهو يوم السبت الماضي بعدما ذكرت شبكة سي إن إن نقلا عن مصدر مطلع على محادثات جرت يوم الجمعة بين نتنياهو وبايدن، أن رئيس وزراء إسرائيل أبلغ بايدن بأن التصريحات العلنية التي أدلى بها في يوم سابق، والتي بدا فيها يرفض فكرة إقامة دولة فلسطينية، لم يكن المقصود منها منع تلك النتيجة باي شكل من الأشكال، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".