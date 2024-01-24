طلب إحاطة في مجلس النواب لوضع معايير تعيينات خريجي الصيدلة والأسنان وفنيي الأشعة

عضو لجنة الصحة تنتقد سوء إدارة ملف التكليف وتطالب باعتماد معيار التوزيع الجغرافي

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لوزير الصحة والسكان بشأن أسس ومعايير تعيينات خريجى كليات الصيدلة عام 2021 وفنيي الأشعة والأسنان عام 2022.

وأشارت متى فى بيان اليوم، إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من الأهالى بتكليف أبناءدئهم من خريجى كليات الصيدلة عام 2021 فى قنا وسوهاج، على الرغم من أن محل إقامتهم فى محافظة دمياط د، مؤكدة أن هناك تكليف أيضا لفنيين الأشعة والأسنان عام 2022 فى السويس والإسماعيلية، على الرغم من حاجة محافظة دمياط إلى فنيين أشعة وأسنان.

وأكدت وجود استياء شديد بين خريجى كليات الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان بسبب تكليفهم فى محافظات فى غير محل إقامتهم ، مما يكلفهم أموال يتم إنفاقها على وسائل المواصلات للتنقل من محافظة لأخرى، متسائلة لماذا يتم تكليف خريجى الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان من محافظات الوجه البحرى إلى محافظات الوجه القبلى والعكس صحيح ، مما يمثل إرهاق شديد لهم بسبب مشقة السفر من محافظة لاخرى.

وأوضحت أن الحكومة لا توفر أى تسهيلات لخريجى الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان عند تكليفهم فى المحافظات، حيث لا يتوفر لهم مسكن أو راتب مناسب ، متسائلة لماذا يتم تكليف خريجى الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان من القاطنين بمحافظات الوجه البحرى فى محافظات الوجه القبلى والعكس صحيح ، مما يمثل إرهاق شديد لهم بسبب مشقة السفر من محافظة لاخرى.

من جهتها، علقت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، النائبة إبرين سعيد لافتة إلى تكرار مناقشة أزمات تكليف الأطباء والصيادلة في اللجنة.

وأكدت سعيد في تصريحات لـ"الشروق" ضرورة وجود معايير عادلة لتوزيع الخريجين المكلفين على المستشفيات والوحدات الصحية المختلفة، مؤكدة وجود سوء إدارة من جانب وزارة الصحة لهذا الملف.

ولفتت إلى أن التوزيع الحالي يعتمد على درجات الخريجين من كليات الطب على مستوى الجمهورية، وهو ما اعتبرته سعيد معيار غبر عادل مشيرة إلى تباين الامتحانات وعدم وجود امتحان موحد يقيس مستوى الخريجين فتصبح الدرجات معيارا على أساسه.

وشددت على أن الوضع الحالي يتطلب إعادة نظر للملف بأكمله واعتماد البعد الجغرافي معيارا لتوزيع الخريجين المكلفين.