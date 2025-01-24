الأهلي يتأهل لمواجهة الزمالك في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

تأهل فريق الأهلي للكرة الطائرة لنهائي البطولة العربية للأندية المقامة في قطر، بعدما فاز على نظيره السيب العماني بثلاثة أشواط لشوطين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة في قبل نهائي البطولة.

أقيمت المباراة داخل صالة نادي قطر، ونجح الأهلي في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25 - 18، وكرر تفوقه في الشوط الثاني الذي فاز خلاله بنتيجة 25 - 17.

وفي الشوط الثالث تمكن الفريق العماني من التقدم منهيًا الشوط لصالحه بنتيجة 25 - 21، قبل أن يفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25 - 22، قبل أن يحسم الأهلي المباراة في الشوط الخامس والأخير بفوزه بنتيجة 15 - 13.

ويلتقي بذلك الأهلي مع الزمالك غدًا السبت في المباراة النهائية، بعدما تأهل الأخير عقب فوزه على الشرطة القطري بنتيجة 3 - 2.