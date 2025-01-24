برشلونة يستهدف ضم مدافع من البريميرليج لتدعيم صفوفه

يواصل برشلونة البحث عن خيارات دفاعية، خاصة مع تقدم إينيجو مارتينيز في العمر، وعدم اليقين بشأن مستقبل إريك جارسيا وأندرياس كريستنسين.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن أحد الأسماء التي يتابعها النادي الكاتالوني، هي موريلو مدافع نوتنجهام فورست.

وأصبح اللاعب البرازيلي، واحدا من أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحظى باهتمام متزايد من البارسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن موريلو (22 عاما) يمتلك جميع الصفات التي يبحث عنها برشلونة، مثل القوة والشجاعة والسرعة والقدرة الجيدة على التمرير، كما أنه لاعب أعسر.

ولن يكون برشلونة، الوحيد المهتم بضم موريلو، فقد استفسر عنه يوفنتوس وتشيلسي، إلا أن مالك نوتنجهام، إيفانجيلوس ماريناكيس، لم يستبعد إمكانية بيع اللاعب.

ولن يكون سعر موريلو زهيدا، حيث جدد عقده مع نوتنجهام فورست حتى صيف 2029.