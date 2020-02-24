«موانئ دبي العالمية» تعلن استكمال الاستحواذ على «فريزر ساري دوكس» في كندا



أعلنت "موانئ دبي العالمية"، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، اليوم الاثنين، عن استكمال استحواذها على شركة "فريزر ساري دوكس" في كندا من "ماكواري إنفراستراكتشر بارتنرز" "إم آي بيه"، وذلك بالشراكة مع صندوق الودائع والاستثمار في كيبيك "سي دي بيه كيو".

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" فإن هذا الاستحواذ سيسهم في دعم حضور "موانئ دبي العالمية" في كندا، والذي يشمل أيضا عمليات المحطات في فانكوفر، ونانايمو، وبرنس، وروبيرت، وسانت جون.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، بهذه المناسبة: "يُسهم الاستحواذ على فريزر ساري دوكس في دعم حضورنا على الساحل الغربي لكندا، لا سيما مع وجود طلب متزايد من عملائنا على منشآت متعددة الأغراض في المنطقة".

من جهته، أكد مات ليتش، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ"موانئ دبي العالمية - الأمريكيتين" تطلعه إلى مساعدة "فريزر ساري دوكس" لتحقيق إمكاناتها الكاملة وتوليد قيمة أكبر على المدى البعيد لموانئ دبي العالمية وعملائها.

وقد تأسست شركة "فريزر ساري دوكس" مطلع ستينيات القرن العشرين وأصبت أكبر محطة حديثة ومتعددة الأغراض على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، وتدير الشركة مرسى بطول يتجاوز 1200 متر وباحة تبلغ مساحتها 189 فدانا. وهي إحدى المحطات الرئيسية لاستيراد الصلب في المنطقة، كما تناول المحطة سنوياً نحو مليون طن من المنتجات الزراعية، وتخدم عددا من خطوط شحن الحاويات.