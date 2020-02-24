وزير الخارجية اليمني يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية مستجدات الأوضاع

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الاثنين، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن جنيد منير، مستجدات الأوضاع في اليمن.

وشدد الحضرمي على الأهمية التي يمثلها اتفاق الرياض، مؤكدًا أهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل للاتفاق، مجدداً حرص الحكومة على تنفيذ الاتفاق.

وأعرب الوزير اليمني عن تطلعه إلى اتخاذ إجراءات ضرورية تتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض، مثمنًا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في سبيل ذلك.

وشدد الحضرمي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه انتهاكات مليشيا الحوثي، موضحًا أن المليشيات اعتادت على انتهاج أسلوب التحايل لتضليل المجتمع الدولي واستغلال منها للملف الإنساني لسرقة المساعدات وزيادة ثراء قادة هذه المليشيات على حساب معاناة الشعب اليمني، مؤكدًا أن المليشيات لا تعبأ بأي أضرار قد تلحق باليمنيين وبالمنطقة بأكملها.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأمريكي، دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية في اليمن، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها.

كما أكد حرص الولايات المتحدة على أهمية وصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق في اليمن، ورفضها للعراقيل ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين وضمان ذلك مع المانحين الدوليين.