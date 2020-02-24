الكويت تحظر دخول السفن القادمة من العراق بسبب كورونا

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين، حظر دخول السفن القادمة من العراق بكل أنواعها لموانئ الشعيبة، والشويخ، والدوحة، حتى إشعار آخر، وذلك ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح - في بيان - إن القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحيلولة دون دخول الفيروس، ويأتي انسجاما مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحته.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق اليوم، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعود لطالب إيراني الجنسية في محافظة النجف.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس (كورونا المستجد) COVID19).