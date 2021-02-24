عبد العاطي: نسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يلبي طموحات جميع الدول في التنمية

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، البروفيسور ألفونس نتومبا، منسق خلية العمل المعنية بالرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقي والوفد المرافق، والذي يجري زيارة للقاهرة حاليا للتعرف على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي، في ضوء رعاية الاتحاد الإفريقي لمسار المفاوضات الحالية.

‏‎وأعرب الوزير الكونغولي عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين، والسعي للعمل بشكل جاد على رعاية المفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فيما يخص سد النهضة الإثيوبي.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن تقديره للمساعي الكونغولية للدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

واستعرض عبد العاطي، خلال الاجتماع، الموقف الراهن إزاء المفاوضات، ورغبة مصر الواضحة في استكمالها، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعه للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، ويراعي مصالح الدول الثلاث.

وناقش الاجتماع المقترح الذي تقدم به السودان سابقا، والذي تؤيده مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الإفريقي كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس “فيليكس تشيسيكيدي”، وذلك لدفع المسار التفاوضي قدماً ولمعاونة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة.

وشدد الدكتور عبد العاطي على أن مصر لا تتوانى عن دعم أشقائها الأفارقة بدول حوض النيل في مجالات توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ومشروعات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار الفيضانات ومشروعات الثروة الحيوانية.

كما نوه لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل، مؤكداً أن مصر تعمل على دعم أشقائها من دول الحوض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.