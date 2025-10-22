الحكومة الألمانية تبحث عن حل لأزمة توريد الرقائق من شركة نيكسبيريا الهولندية

تبحث الحكومة الألمانية عن حلول بعد أن ظهرت مخاوف من احتمال تراجع إنتاج شركات السيارات الألمانية نتيجة مشكلات في توريد الرقائق الإلكترونية من شركة نيكسبيريا الهولندية المصنعة لهذه المكونات المهمة.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية في برلين، اليوم الأربعاء إن الحكومة تشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي، مضيفًا أن هناك تواصلاً وثيقًا مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة الصينية، من أجل إيجاد حلول مناسبة.

وتعاني نيكسبيريا من مشكلات في الإمداد منذ أن استحوذت الحكومة الهولندية على الشركة التي كانت مملوكة سابقًا لمجموعة صينية. وردًّا على ذلك، أوقفت الصين تصدير منتجات نيكسبيريا مثل الرقائق الإلكترونية المخصصة لصناعة السيارات.

وكان اتحاد شركات صناعة السيارات الألمانية "في دي ايه" حذر في وقت سابق من احتمال حدوث تعطّل في الإنتاج بسبب مشكلات نيكسبيريا، مشيرا إلى أن الأمر قد يصل إلى توقف في حركة الإنتاج.

وكانت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها لا تستبعد فرض قيود على الإنتاج على المدى القصير بسبب المشكلات التي تواجهها شركة نيكسبيريا.

وجاء في بيان داخلي نُشر على الموقع الإلكتروني لفولكس فاجن، واطّلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اليوم القول إن "الإنتاج لم يتأثر في الوقت الحالي، ولكن بالنظر إلى تطورات الوضع الديناميكية، لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات على الإنتاج على المدى القصير".