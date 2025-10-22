باكستان وأفغانستان تستعدان لجولة ثانية من المحادثات في تركيا

تستعد باكستان وأفغانستان لجولة ثانية من المحادثات في تركيا، تهدف إلى تعزيز جهود وقف إطلاق النار وتخفيف التوترات الحدودية وتحسين التعاون الثنائي.

وستتركز المرحلة المقبلة بشكل أساسي على مناقشات فنية بين الجانبين، في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في الدوحة، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

تأتي تلك المحادثات وسط تزايد الانتقادات في أفغانستان، بعد أن وصف وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف الاتفاق بأنه "سري" مما أثار مطالب بالشفافية. ويؤكد سياسيون وشخصيات من المجتمع المدني إن المواطين لديهم الحق في معرفة المحتويات الكاملة لأي اتفاق يؤثر على المصالح الوطنية.

وكان وزير الدفاع لدى طالبان محمد يعقوب مجاهد قد أكد في وقت سابق أن الجانبين اتفقا على وقف دائم لإطلاق النار وإقامة إطار مشترك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية تحت إشراف تركيا وقطر.