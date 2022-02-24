عقد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اجتماعا تنسيقيا مع كل من فلاديمير خوماناتس سفير أوكرانيا بتونس، و ليديا ميلكا سفيرة بولونيا بتونس، والقائم بالأعمال بسفارة رومانيا بتونس كونستانتين تيدور.

وذكرت وزارة الخارجية التونسي - في بيان اليوم الخميس - أن الاجتماعي يأتي في اطار تطورات الوضع الأمني في أوكرانيا، وضمانا لسلامة أفراد الجالية التونسية وتأمين عودتها إلى تونس.

وأعرب الجرندي عن انشغال تونس العميق بالتصعيد الميداني الأخير ولا سيما من حيث تداعياته على أوضاع الجالية التونسية بكامل الأراضي الأوكرانية. مطلعا مخاطبيه على الاستعدادات الجارية لتأمين إجلاء التونسيين وعائلاتهم.

وطالب وزير الخارجية من السفراء التنسيق مع سلطات دولهم من أجل تسهيل عبور المواطنين التونسيين عبر مسالك آمنة باتجاه المنافذ الحدودية البرية الممكنة مع دولتي بولونيا ورومانيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينهم من دخول أراضي هاتين الدولتين حتى يتسنى إجلاؤهم عبر الرحلات الجوية التي ستخصصها تونس للغرض.

وأكد الجرندي أن وزارة الخارجية بالخارج ، سواء بالإدارة المركزية أو من خلال سفارات تونس بفرصوفيا وبوخارست ستظل على تواصل مستمر مع سلطات دول الاعتماد ومع البعثات المعنية المعتمدة بتونس لإحكام التنسيق معها وموافاتها بتفاصيل عملية الإجلاء.

وفي السياق، أعرب السفراء عن استعدادهم التام للتنسيق مع الجانب التونسي ومع سلطات دولهم لاتخاذ التدابير الضرورية لتيسير عمليات إجلاء الجالية التونسية في أقرب الآجال عبر منافذ آمنة.