احتجاجات في الجبل الأسود تطالب بإجراء انتخابات مبكرة

خرج الآلاف إلى الشوارع في مدينة بودجوريتشا، عاصمة مونتنيجرو (الجبل الأسود)، اليوم الأربعاء للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، في مظاهرات ضد رئيس البلاد ميلو ديوكانوفيتش.

كما ندد المتظاهرون بخطة تهدف إلى تشكيل حكومة أقلية، وهو ما من شأنه أن يعزز نفوذ وصلاحيات حزب رئيس، الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء مساء اليوم.

كانت الصراعات الداخلية بين الجماعات السياسية المنقسمة أسفرت عن سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق زدرافكو كريفوكابيتش في الرابع من شباط/فبراير الماضي، بعد عام من نقلة تاريخية للسلطة وضعت نهاية لسيطرة استمرت عقودا لحزب ديوكانوفيتش على مقاليد الأمور في تلك الدولة التي تقع في منطقة البلقان. ويدعم الحزب الآن الجهود التي تهدف إلى تشكيل حكومة أقلية.

وقال اليكسا بيسيتش، الذي أطيح به من منصب رئيس البرلمان، للمحتجين اليوم: "على الناس أن يعبروا عن أرائهم"، بحسب ما ذكرته إذاعة "آر تي سي جي".

يشار إلى أن حزب الرئيس يظل الأكبر من حيث التمثيل البرلماني، ولكنه فقد الهيمنة التي كان يتمتع بها عندما نالت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 620 ألف نسمة استقلالها عن صربيا في عام 2006، على خلفية مزاعم بالفساد والسياسات المثيرة للانقسام.

ويعتزم المحتجون تنظيم مسيرات أخرى غدا الخميس، كما دعوا المؤيدين إلى إغلاق الشوارع في المدن الرئيسية.