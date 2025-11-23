قال الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، إنه سيقوم بتجربة الأطباق التقليدية الألمانية خلال زيارة مقبلة إلى ألمانيا، حيث يحاول هو والمستشار الألماني فريدريش ميرتس تجاوز خلاف دبلوماسي بينهما.

وقال لولا في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج "عندما أصل إلى ألمانيا، سأتناول المخلل الملفوف (ساوركراوت)، ولحم الخنزير والنقانق من أكشاك السوق".

وتابع: "لأنني لا أسافر إلى دولة أخرى لأتناول فيجوادا"، في إشارة إلى يخنة الفاصوليا التي تعتبر الطبق الوطني للبرازيل.

واستغل لولا وميرتس الوقت الذي قضياه معا في القمة لتهدئة الخلاف الذي اندلع عندما أدلى الزعيم الألماني بتعليقات مهينة حول بيليم، المدينة البرازيلية التي استضافت محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ هذا العام.

وقال لولا إن المستشار الألماني لم يكن حاضرا بذهنه عندما كان في بيليم في زيارة لمدة 20 ساعة في وقت سابق من الشهر الجاري وأضاف "لقد جاء إلى البرازيل، ولكن عقله ظل في برلين".