الشرطة الروسية تعتقل مئات المناهضين لغزو أوكرانيا



قالت منظمة تراقب الاحتجاجات في روسيا، إنّ قوات الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 389 شخصًا في احتجاجات مناهضة للحرب، جرت في 39 مدينة روسية اليوم الخميس.

وبحسب وكالة "رويترز"، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب في ساحة بوشكين بوسط موسكو عشرات الأشخاص، فيما جرى توقيف جرى توقيف عشرات المتظاهرين الآخرين في سان بطرسبرج.

قبل ذلك، توعّدت السلطات الروسية بقمع كل تظاهرة غير مرخّصة تُنظّم في البلاد ضد الحرب.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.