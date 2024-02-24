يستمر المخرج سامح عبدالعزيز في تصوير مشاهد الديكور الرئيسي لمسلسل "صدفة" في منطقة أبو رواش، وهو منزل "ميس صدفة" التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج.



كما وضع جدولا زمنيا للانتهاء من تصوير تلك المشاهد حتى يتمكن من الانتهاء من الحلقات الأولى للمسلسل، والذي سيعرض خلال شهر رمضان على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.



على الجانب آخر، انتهى المخرج سامح عبدالعزيز من تصوير كل المشاهد الخارجية للمسلسل، و70% من أحداثه، ويتبقى له عددا من المشاهد داخل ديكوارات محدودة يواصل تصويرها حاليا.



تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي ملئ بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ، والتي تتعرض لها صدفة ما تغير مجرى حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران" وتتوالي الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.



كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقين وعلاقتهم بمدرسيهم.



يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج، والمخرج سامح عبدالعزيز، بعد نجاحهما في مسلسل "يوتيرن" رمضان قبل الماضي، ومسلسل "جميلة" في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسلات "لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة".



ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ورشدي الشامي، وميار الغيطي، ورباب ممتاز، وفراس سعيد، وعصام السقا، ونور إيهاب، وعدد من الوجوة الشابة الجديدة.