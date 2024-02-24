جوتيريش يدعو روسيا مجددا إلى وقف غزوها لأوكرانيا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوته إلى روسيا أمس الجمعة، لوقف الحرب مع أوكرانيا، بينما طالبت مجموعة تضم 50 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة موسكو بالانسحاب الفوري وذلك عشية الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب.



وقال جوتيريش، في جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي هما دليلنا لخلق عالم خال من آفة الحرب. ومع ذلك، فإن غزو روسيا الشامل لأوكرانيا ينتهك الاثنين بشكل مباشر".



وتابع جوتيريش: "منذ بدء غزو روسيا الشامل لأوكرانيا، مررنا بعامين من القتال، عامين من المعاناة، عامين من تأجيج التوترات الدولية وتوتر العلاقات الدولية"، مضيفا "كفى".



ويوم الجمعة، أصدرت نحو 50 دولة من أعضاء الأمم المتحدة ومن بينهم الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، فضلا عن الاتحاد الأوروبي بيانا يدعو روسيا إلى الانسحاب الفوري من أوكرانيا ويدعو دولا من بينها كوريا الشمالية إلى التوقف عن تزويد موسكو بالأسلحة.



وقرأ وزير الخارجية الأوكراني دمترو كوليبا البيان في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.



كما طالب الموقعون على البيان روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا و"ضمان السحب الكامل والفوري وغير المشروط لكل القوات والمعدات الروسية من الأراضي الأوكرانية داخل الحدود المعترف بها دوليا".