Only Murders in the Building يفوز بجائزة أفضل مسلسل كوميدي في حفل جوائز ساج الـ 31

فاز مسلسل "Only Murders in the Building" بجائزة أفضل أداء جماعي في مسلسل كوميدي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) لعام 2025، متفوقا على منافسين بارزين مثل "Abbott Elementary", "The Bear", "Hacks", و"Shrinking".

تدور أحداث "Only Murders in the Building" حول ثلاثة أشخاص يقيمون في نفس المبنى ويكتشفون أنهم جميعا مهتمون بحل جرائم قتل غامضة تحدث في محيطهم.

يتميز المسلسل بالكوميديا الذكية والمواقف الطريفة، فضلا عن الأداء المذهل والانسجام الرائع بين فريق العمل الذي يضم ستيف مارتن، مارتن شورت، وسيلينا جوميز.

تعد جوائز نقابة ممثلي الشاشة من أبرز الأحداث في صناعة الترفيه، حيث تكرم أفضل الأعمال في مجالات التمثيل والإنتاج، ويعتبر فوز "Only Murders in the Building" في هذه الفئة تأكيدا على تميز أدائه الجماعي في هذا النوع من الأعمال الكوميدية.