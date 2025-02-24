افتتاح فعاليات يوم هندسة بورسعيد بحضور المحافظ ورئيس الجامعة

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، فعاليات النسخة الخامسة من "يوم هندسة بورسعيد" بكلية الهندسة، تحت شعار "١٥ ليلة وليلة"، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والعميد إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، وعدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية.

أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بالمشاركة في الحدث، لما يمثله من فرصة لاستعراض الأفكار الرائدة والمشروعات التطبيقية التي تعكس كفاءة وإبداع طلاب الهندسة، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات وقطاعات الصناعة والتكنولوجيا لتحقيق تنمية قائمة على البحث العلمي والتطبيق العملي.

وشهد الحدث مشاركة 67 مشروعًا هندسيًا من طلاب 11 جامعة مصرية، من بينها الإسكندرية، حلوان، عين شمس، المنصورة، والأزهر، بالإضافة إلى معاهد ومدارس تكنولوجية. وتنوعت المشروعات بين الهندسة الكهربائية، الميكانيكية، المعمارية، وتكنولوجيا المعلومات، تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة.

أكد الدكتور شريف صالح أن "يوم هندسة بورسعيد" يعكس بيئة عمل تسودها روح الابتكار والتميز، مشيدًا بدور الكلية في تخريج كوادر هندسية مؤهلة. كما شمل الحدث ندوات علمية وتنموية وفرص تدريب وتوظيف للطلاب والخريجين عبر مشاركة كبرى الشركات والمصانع.

ويعد "يوم هندسة بورسعيد" نموذجًا للتعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي، حيث يسهم في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب تشجيع الابتكار والإبداع في مختلف التخصصات الهندسية.