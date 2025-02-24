كييف تعلن إسقاط 113 من أصل 185 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 113 من أصل 185 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 185 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريول، وبريانسك، وكورسك، وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم المعادي من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت القوات الأوكرانية 113 طائرة مسيرة هجومية من طراز شاهد، وطرازات أخرى فوق مناطق خاركيف وبولتافا وسومي وكييف وتشرنيهيف وتشيركاسي وكيروفوهراد وخميلنيتسكي وميكوليف وأوديسا وخيرسون ودنيبروبتروفسك."

وأضاف البيان، أن 71 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض.

وأفاد البيان، بوقوع أضرار في مناطق دنيبروبيتروفسك وأوديسا وكييف وخميلنيتسكي نتيجة للهجوم المعادي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.