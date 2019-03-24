تايلاند تصوت في أول انتخابات تشريعية منذ انقلاب 2014

توجه الناخبون التايلنديون اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ انقلاب عام 2014.

وبعد مرور خمسة أعوام من الحكم العسكري القمعي، سيكون للتايلانديين الحق في اختيار قيادتهم.

ولكن العديد من المحللين والنشطاء السياسيين يعتقدون أن المسرح قد تم إعداده لإجراء انتخابات ليست حرة ولا نزيهة بشكل كامل.

ولدى رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، الذي قاد الانقلاب والذي كان مسؤولاً عن البلاد منذ ذلك الحين، فرصة كبيرة للفوز برئاسة الوزراء. وبعد الانتخابات، سيختار مجلس شيوخ رئيس الوزراء إلى جانب مجلس النواب.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتعين فيها على الأحزاب تحديد مرشح لرئاسة الوزراء قبل الانتخابات.

وقبل أسبوع ونصف، قال نائب رئيس الوزراء التايلاندى براويت ونجسوان إنه لن يكون من الصعب على حزبه المدعوم من الجيش تشكيل حكومة لأن مجلس الشيوخ تحت السيطرة.

وقال بول تشامبرز استاذ العلوم السياسية بجامعة نارسوان بشمال تايلاند "هذه الانتخابات هي مشهد نظمه وإداره المجلس العسكري وكل الاحتمالات فيه بالكامل تقريبا لصالح المجلس العسكري."

ويحق لحوالي 4ر51 مليون تايلاندي، من إجمالي عدد السكان البالغ 69 مليون نسمة، الادلاء بأصواتهم في الانتخابات، من بينهم سبعة ملايين يحق لهم الاقتراع لأول مرة.