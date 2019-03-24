الحكومة الألمانية تعتزم استثمار 50 مليار يورو في تحديث شبكة السكك الحديدية

أفادت تقارير صحفية في ألمانيا بأن الحكومة الاتحادية تعتزم ضخ المزيد من الأموال في شبكة السكك الحديدية المتداعية التابعة لشركة (دويتشه بان).

وكتبت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، استنادا إلى خطط وزارة المالية، أن الحكومة تعتزم في الفترة بين 2020 حتى 2029، استثمار نحو 50 مليار يورو في تحديث خطوط الشركة المملوكة للدولة.

ونقلت الصحيفة عن دوائر حكومية قولها اليوم إن استثمار 50 مليار يورو في مدة تتجاوز عشرة أعوام، مسألة ممكنة، غير أن هذه الدوائر ذكرت أن المفاوضات الخاصة بهذه الخطوة لا تزال دائرة.

ورفضت وزارة المالية التعليق على ما أوردته الصحيفة في تقريرها، فيما اكتفت وزارة النقل بالقول إن " المحادثات مع شركة دويتشه بان حول استمرار ما يعرف باتفاق الأداء والتمويل، لا تزال جارية".

يذكر أن البنود الأساسية للموازنة التي أقرها مجلس الوزراء تتضمن تخصيص مليار يورو إضافية كل عام للحفاظ وتحديث الطرق الحديدية.

وتحول الحكومة الاتحادية في الوقت الراهن 5ر3 مليار يورو سنويا لما يعرف بالاستثمارات البديلة بحسب اتفاق الأداء والتمويل الحالي، ويجري إعادة التفاوض على هذا المبلغ كل خمسة أعوام.

وحسب الصحيفة، فإن من المنتظر أن تكون هناك خطة مدتها عشرة أعوام سيجري بموجبها ضخ الاستثمارات لشبكة السكك الحديدة اعتبارا من 2020 بواقع 6ر4 مليار يورو سنويا، على أن يرتفع هذا المبلغ ليصل إلى 6ر5 مليار يورو سنويا اعتبارا من 2025.

من جانبه، قال متحدث باسم شركة السكك الحديدية إن تمديد مدة الاستثمارات من خمسة إلى عشرة أعوام أمر له ميزة كبيرة من الناحية المبدئية " فنحن سنكسب تأمين تخطيطي إضافي، كما سنتمكن من تنسيق أعمال البناء بشكل أفضل وتقليص التأثيرات المرتبطة بها على حركة النقل بالسكك الحديدية ".