الخارجية الروسية: قرار بولندا طرد دبلوماسيين تصعيد خطير في المنطقة

علقت وزارة الخارجية الروسية، على طرد الحكومة البولندية، 45 دبلوماسيًا روسيًا، واعتبرتهم شخصيات غير مرغوب فيها، وطالبتهم بمغادرة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن «طرد بولندا لـ45 دبلوماسيا خطوة متعمدة لتدمير العلاقات الثنائية بشكل نهائي»، لافتًا إلى أن «بولندا ستتسبب في تصعيد خطير في المنطقة»، وذلك وفقًا لما أوردته قنوات إخبارية في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأكدت روسيا، أن الحكومة البولندية طردت 45 دبلوماسيًا روسيًا، واعتبرتهم شخصيات غير مرغوب فيها، وطالبتهم بمغادرة أراضيها.

وقال السفير الروسي لدى وارسو سيرجي أندرييف، وفقًا لوسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء، إن الخارجية البولندية استدعته وسلمته مذكرة تنص على ترحيل هؤلاء الدبلوماسيين بدعوى ممارستهم أنشطة تجسسية، موضحا أنه يتعين على هؤلاء مغادرة البلاد خلال فترات مختلفة أقصاها 5 أيام.

وأضاف: "تسلمت مذكرة بشأن طرد 45 من موظفينا بسبب أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا"، مؤكدا أنه لا توجد أسباب لاتهام الدبلوماسيين بأنشطة تجسس، مشددًا على أن الموظفين كانوا منخرطين في أنشطة دبلوماسية وتجارية عادية وبحتة.

وأشار إلى أن قائمة الديبلوماسيين الروس المطرودين لا تضم اسمه، مؤكدا أن العلاقات بين الدولتين لا تزال مستمرة شكليا، وواصفا الإجراء البولندي بأنه لا أساس له.

وكان المتحدث باسم الوزير المنسق لأجهزة المخابرات البولندية ستانيسلاف زارين، قد أعلن أن وكالة الأمن الداخلي البولندية اتهمت 45 دبلوماسيًا روسيًا بالتجسس وطالبت بطردهم خارج البلاد.

وأضاف زارين وفقًا لوكالة أنباء نوفوستي الروسية اليوم، أن وكالة الأمن الداخلي جمعت قائمة تضم 45 شخصًا روسيًا تم التعرف عليهم يعملون في بولندا تحت ما يسمى بغطاء دبلوماسي.

وتابع أن هؤلاء هم الأفراد، الذين يعملون بموجب وضع دبلوماسي، لكنهم يقومون بالفعل بأنشطة استخباراتية ضد بولندا، منوهًا بأن رئيس جهاز الأمن العام البولندي اقترح طرد هؤلاء الدبلوماسيين الروس بشكل عاجل من الأراضي البولندية.