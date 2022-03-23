أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الآثم الذي شهده محيط مطار "آدم عدي" الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشيو، يوم أمس الأربعاء، مسفراً عن عدد من الضحايا والمُصابين.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً - في بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الصومال الشقيق في مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، ووقوفها بجواره في مواجهة أي محاولات غادرة تهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره.