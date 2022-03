يدعم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، منتخب مصر قبل مواجهته المصيرية مع منتخب السنغال في تصفيات كأس إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وكتب موسيماني عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «هذا ما نسميه روح الفريق! القتال معًا من أجل شيء واحد مشترك، فخر الوطن كل التوفيق للأولاد!».

ويحتاج منتخب مصر للثأر أمام المنتخب السنغالي بعد الهزيمة التي تلقاها الفراعنة في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 التي استضافتها الكاميرون، وتوج بها أسود التيرانجا لأول مرة في تاريخهم.

That’s what we call team spirit! Together Fighting for one common thing 🇪🇬 🤝 .

Pride of the Country . All the best , Boys! https://t.co/4OjfwAfIMZ