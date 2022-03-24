الولايات المتحدة تعلن خطة لاستقبال 100 ألف لاجئ أوكراني

قال مصدر أمريكي لشبكة «إن بي سي نيوز»، إن الولايات المتحدة ستعلن خطة لاستقبال نحو 100 ألف اوكراني، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصدر، ستتعامل واشنطن مع الملف عبر عدة طرق تشمل برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، وتأشيرات غير المهاجرين والمهاجرين، قائلًا إنه سيتم التركيز على الترحيب بالأوكرانيين الذين لديهم عائلات بالفعل في الولايات المتحدة.

وفر أكثر من 3.6 مليون شخص من أوكرانيا إلى دول أخرى، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في كييف منذ 24 فبراير الماضي، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.

ونزح أكثر من 4.3 مليون طفل، إما إلى البلدان المجاورة أو داخليًا في أوكرانيا، بحسب منظمة «اليونيسيف».

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أن بولندا والنمسا وقبرص والتشيك وإستونيا هي دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه أكبر التحديات، بشأن استقبال لاجئين، إثر بدء العمليات الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت مفوضية الشؤون الداخلية يلفا جوهانسون، خلال مؤتمر صحفي، إن مكتبها أعد «مؤشرا» يأخذ في الاعتبار لكل من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين تم استقبالهم وعدد طالبي اللجوء من كل الجنسيات العام الماضي، بالإضافة إلى حجم البلاد.

وأوضحت المفوضية أن بولندا، وهي دولة مجاورة لأوكرانيا استقبلت أكثر من مليوني شخص فروا من الحرب، تتصدر هذه القائمة تليها النمسا وقبرص والتشيك وإستونيا.

ويوضح هذا المؤشر الدول التي تواجه حاليا أكبر التحديات عندما يتعلق الأمر بوضع اللاجئين.

وسيستخدم المؤشر مرجعية في إطار المحادثات بين الدول الأعضاء حول توزيع الجهود المتعلقة برعاية اللاجئين، وهو موضوع سيكون على جدول أعمال اجتماع لوزراء الداخلية، يوم الاثنين.

وفي الوقت الحالي، تقوم الدول بالتنسيق عبر منصة تضامن أوروبية، من خلال تحديد إمكانيات الاستقبال، وليست هناك أي حصة نقل إلزامية على جدول الأعمال حاليا.

ووصل حوالي 3.5 ملايين لاجئ قدموا من أوكرانيا، خصوصا من النساء والأطفال، إلى الاتحاد الأوروبي، خلال أربعة أسابيع، وهو تدفق غير مسبوق بسرعته منذ الحرب العالمية الثانية.