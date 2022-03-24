 الولايات المتحدة ونيوزيلندا تبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة ونيوزيلندا تبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الخميس 24 مارس 2022 - 10:08 ص | آخر تحديث: الخميس 24 مارس 2022 - 10:08 ص

بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة النيوزيلندي كريس سيد، ووزير الدفاع النيوزيلندي أندرو بريدجمان، في العاصمة (واشنطن) تطورات الأزمة الأوكرانية.

وثمنت الولايات المتحدة، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، استجابة نيوزيلندا القوية للأزمة الأوكرانية ومشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، كيف يمكن للولايات المتحدة ونيوزيلندا التعاون لإنهاء جائحة كورونا ومعالجة أزمة تغير المناخ.

ومن جانبها، أكدت شيرمان التزام الولايات المتحدة بحرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.


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