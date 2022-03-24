ضبط سيارة محملة بـ35 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالبحيرة

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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر في محافظة البحيرة، من ضبط سيارة محملة بـ 35 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

جاء ذلك بناء على المعلومات الواردة بقيام أحد الأشخاص بمركز أبو حمص بتجميع الدقيق البلدي المدعم بسيارة من المخابز البلدية لإعادة تحليل وتعبئته مرة أخرى وبيعه على أنه دقيق حر. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، شدد على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة.