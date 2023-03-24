أوكرانيا: مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين جراء قصف روسي لمنطقة دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو اليوم الجمعة، مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين، جراء قصف روسي لدونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال كيريلينكو "في 23 مارس، قتل الروس 3 مدنيين، منهم اثنان في كوستيانتينفكا وآخر في مدينة تشاسيف يار، وأصيب 5 آخرون، بمنطقة دونيتسك"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأشار إلى أنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وقصفت القوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، منطقة دونيتسك بأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والمدفعية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.