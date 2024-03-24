وزير الرياضة يهنئ الاتحاد المصري للمصارعة على تأهل 4 لاعبين لأولمبياد باريس

تقدم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للمصارعة، بعد تأهل أربعة لاعبين إلي أوليمبياد باريس في المصارعة الحرة، وذلك من خلال تصفيات أفريقيا - أوقيانوسيا المؤهلة الى أولمبياد باريس 2024 في المصارعة والتي استضافتها الاسكندرية بصالة برج العرب.

حيث تأهل جمال عبدالناصر حنفي محمد في وزن 57 كيلو، عمرو حسين وزن 74 كيلو، مصطفى علي السيد جبر وزن 97 كيلو، وضياء الدين كمال جوده وزن 125 كيلو، ولا زالت هناك فرصة اخيرة للتأهل من خلال التصفيات العالمية في تركيا من 9 الي 12 مايو.

وقال وزير الشباب والرياضة: "نعمل علي تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين، فالمنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب".