 رفع حالة الاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيئ بالشرقية.. والدفع بسيارات لكسح مياه الأمطار - بوابة الشروق
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رفع حالة الاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيئ بالشرقية.. والدفع بسيارات لكسح مياه الأمطار

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 1:06 م | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 1:06 م

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع حالة الاستعدادات القصوى بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية، تزامنا مع التقلبات الجوية المفاجئة وسقوط الأمطار التي تشهدها المحافظة.

وقال محافظ الشرقية، إنه قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالدفع بالمعدات والسيارات اللازمة لشفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع لتسيير الحركة المرورية امام المركبات والمارة.

وأمر المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء، وكذا المرور على بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها لمياه الأمطار حرصا على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، على الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الساعة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري وحلها في أسرع وقت.

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