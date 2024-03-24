مصرع طفل صعقا بالكهرباء في بورسعيد

لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء اليوم الأحد، في منزل أسرته في منطقة القابوطي الشعبية بمحافظة بورسعيد.

تلقى اللواء مازن صبري مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوفاة الطفل "ياسين.م، 10 سنوات"؛ لتوقف في عضلة القلب بسبب تعرضه للصعق بالكهرباء بمنزل أسرته بمنطقة القابوطي الشعبية.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الضواحي، ونقل الجثة إلى مستشفى السلام، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة؛ لبيان هل هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وتقرير الطب الشرعي.