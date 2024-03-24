قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت بوابات مستشفى الأمل في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالسواتر الترابية.



وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الأحد، إن طائرات الاحتلال المسيَّرة تطالب جميع الموجودين في المستشفى بالخروج منه عراة.



وأشارت إلى إطلاق قنابل دخانية على المستشفى لإجبار الطواقم والجرحى والنازحين على الخروج منه.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت اليوم الأحد، بشكل مفاجئ مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف، وإطلاق نار كثيف.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



وأضافت أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد ولا تستطيع الحركة نهائيا، وتعجز عن مواراة جثمان أمير أبو عيشة الثرى بعد استشهاده داخل ساحة المستشفى.