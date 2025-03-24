بورسون: مصدوم من تأخر ليفربول في حسم مستقبل صلاح وفان دايك

يواجه نادي ليفربول خطر فقدان ثلاثة من أبرز نجومه هذا الصيف، مع اقتراب عقود محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر-أرنولد من الانتهاء في 30 يونيو المقبل، ما يتيح لهم الرحيل مجانًا.

وفقا لموقع «Football Insider» فإن تجديد عقود صلاح وفان دايك يواجه تعثرًا بسبب الخلاف حول مدة العقد، إذ يطالب اللاعبان بعقود أطول مما يعرضه النادي، وعلى الرغم من كونهما جزءًا أساسيًا من خطط المدرب الجديد آرني سلوت، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق حتى الآن.

من جانبه أعرب ستيفان بورسون، المستشار المالي السابق لمانشستر سيتي، عن استغرابه من وصول عقود اللاعبين إلى هذه المرحلة دون تجديد.

قال بورسون في تصريح «Football Insider»:" أجد الأمر مذهلًا أن ليفربول لم يحسم مصيرهم بعد".

أضاف:" فان دايك نفسه صرح مؤخرًا بأنه لا يعلم ما سيحدث، وهذا أمر لا يصدق."

ورغم هذه الأزمات، يقترب ليفربول من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبتعد بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه.

تابع:" كل شيء مرتبط بالرواتب في النهاية. أعتقد أنه أمر مذهل أن الثلاثة لم يعلنوا عن تجديدهم حتى الآن. من الواضح أن الأمور ليست قريبة من الحسم بعد".

أوضح:" أعتقد أن ألكسندر أرنولد سيرحل إلى ريال مدريد، وهو قرار يبدو منطقيًا بالنسبة للنادي الإسباني، خاصة أن اللاعب يسعى لخوض تحدٍ جديد وهو لا يزال صغيرًا".

أشار:" أما بالنسبة لصلاح وفان دايك، فأنا مذهول من الموقف، لا أصدق أن ليفربول سمح لوصول الأمور إلى هذه المرحلة دون تجديد عقودهم."

أتم:" أتوقع أن يتم التوصل لاتفاق مع واحد منهم على الأقل، لكن لا أفهم سبب ترك الأمور تسير بهذه الطريقة."