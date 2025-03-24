مقتل مستوطن في عملية مركبة قرب حيفا

أكدت تقارير عبرية، إصابة عدد من المستوطنين في عملية مركبة وقعت صباح اليوم قرب مدينة حيفا المحتلة.

ووفق التقارير الأولية، فإن من بين الإصابات إصابة حرجة، فيما تم الإعلان عن مقتل أحد المستوطنين المصابين.

فيما ذكرت، أن منفذ عملية إطلاق النار ارتقى شهيدا بعد إطلاق النار عليه، لاحقا لتنفيه العملية، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية.

وقال مراسل إذاعة جيش الاحتلال عن العملية قرب حيفا: «وصل المنفّذ إلى المكان بسيارة، في البداية دهس عددًا من المستوطنين عند محطة حافلات، ثم ترجل من سيارته وهو يحمل سلاحًا طويلًا وبدأ بإطلاق النار».

فيما ذكرت تقارير عبرية، أن المنفذ دعس عددًا من المستوطنين وبعدها أطلق النار تجاههم، قبل أن يرتقي شهيداً برصاص عناصر شرطة الاحتلال.

وشهدت منطقة «يوكنعام» جنوب حيفا انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال وطواقم الإسعاف، بعد مقتل مستوطن وإصابة آخر بجروح خطيرة في عملية دهس وإطلاق نار.