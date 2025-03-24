السعودية تدين إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل (13) حيًّا استيطانيًّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، مجددةً رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت المملكة على أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كانت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدت اليوم الاثنين، أن إسرائيل ستنشئ إدارة جديدة لتسهيل المغادرة "الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضافت المتحدثة أن مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر وافق على اقتراح من جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بإنشاء هيئة مكلفة "بإلإعداد للمغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة بطريقة آمنة وخاضعة للمراقبة".

وأضافت المتحدثة أن الإدارة الجديدة سيتم وضعها تحت سيطرة وزارة الدفاع، ولكنها لم تُحدد المتحدثة أي دول ثالثة ستشارك في هذه الخطة.

ويأتي ذلك بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعادة توطين سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، في دول عربية وتحويل القطاع الساحلي الذي مزقته الحرب إلى "ريفييرا" الشرق الأوسط، وهي رؤية قوبلت برفض واسع من قبل الدول العربية المجاورة لإسرائيل، ومن بينها مصر.